Johnny Beaumont wins CAPS Transport IMCA Modifieds Invitational

TAYLOR, B.C. – Taylor Speedway hosted its CAPS Transport IMCA Modifieds Invitational this weekend.

The event featured three days of racing under the lights with IMCA Modifieds, stocks, minis and bombers all competing.

Johnny Beaumont was the big winner as he took home a first and a fourth in the IMCA Modifieds. Colten Beaumont also had a solid weekend winning the junior mini sprints twice.

Results from the races are shown below:

Saturday:

Mini Sprint Junior:

Colten Beaumont

Mini Sprint Senior:

Tyson LeClerc Wyatt Graham Keagan Wallace

Mini Stock Junior:

Russell Duncan Eddie Scarfo Devon Beebe

Mini Stock Adults:

Jamie Legal Dave Harrison

Bombers:

Calvin Hildebrand Clint Mason Matt Burdock

IMCA Modified:

Johnny Beaumont Darren Morin Matt Richards Dennis Wurst

Sunday:

Mini Sprint Senior:

Wyatt Graham Keagan Wallace Tyson LeClerc

Mini Stock Junior:

Russel Duncan Austin Kube Jesse Wassenaar

Mini Stock Adult:

Jamie Legal Dave Harrison

Bomber:

Justin Tackaberry Clint Mason Calvin Hildebrand

IMCA Modified:

Roger Bonneville AJ Everton Al Scarfo Dennis Wurst

Monday:

Mini Sprint Junior:

Colten Beaumont

Mini Sprint Senior:

Wyatt Graham Tyson LeClerc Cody Willis

Mini Stock Junior:

Jesse Wassenaar Eddie Scarfo Russell Duncan

Mini Stock Adult:

Jamie Legal Dave Harrison

Bomber:

Clint Mason Justin Tackaberry Matt Burdock

IMCA Modified:

Dennis Wurst Gordy Beaumont Matt Richards Johnny Beaumont

Winners of the IMCA Invitational:

Johnny Beaumont Dennis Wurst Roger Bonneville Darren Morin

