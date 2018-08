Northern Lights College announces 2017–18 Honours list

Advertisement

DAWSON CREEK, B.C. – The Office of the Registrar for Northern Lights College announced the honours list for the 2017–18 academic year.

To make the list, students need a grade point average of 3.67 or higher in academic or 90 percent or better in vocational programs.

“We extend our best wishes to every student for success in their future endeavours. Congratulations on your dedication and hard work,” said Warren Stokes, registrar at NLC.

Honours recipients are shown below:

Jean Paul Ellou Aka

Donna Grace Alambay

Tyler Amero

Nicole Amstutz

Cathy Aniceto

Anjali

Jasmine Appaw

Devon Armstrong

Whitney Armstrong

Sakshi Arora

Touape Assi

Luke Baker

Anju Bala

Marilou Barba

Arindam Bari

Andrea Basisky

Jaimie Bausman

Emil Bautista

Jenny-Marie Beaton

Alexander Bedell

Michelle Bergen

Torrie Berkey

Lisa Billy

Melody Blaney

Erin Bordeleau

Charles Bordeos

Amale Bougedrawi

Rayna Braam

Tracey Braam

Jenna Bratt

Rachel Brulotte

Shayna Buchanan

Deanna Burmatoff

Cole Capot-Blanc

Megan Catt-Charest

Peter Clease

Gloria Coates

Lindsey Cooper

Amanda Cote

Levi Cox

Liam Craig

Andrea Crerar

Blain Crocker

Marley Cummings

Jedney Davis

Angela Debruyn

Fanny Demarteau

Courtnay Draper

Melanie Dumont

Ashley Elliott

Mona Elnamer

Janelle Fairbrother

Lori Fell

Chelsie Fisher

Cailyn Fleet

Anne-Marie Fortin

Stephanie Frittenburg

Katelyn Gabriel

Megan Gabriel

Nicole Gabriel

Rosie Gartner

Dustin Gauthier

Rosalyn Gerber

Riley Giesbrecht

Sana Gill

Sara Girton

Alexis Glenn

Brennan Grassie

Graham Green

Tisheena Greene

Angela Grose

Akshay Grover

Sarah Gruen

Jennifer Gurney-James

Dayna Hagen

Kathy Hagen

Cara Hallam

Sumire Hara

Michelle Haretzmuller

Melanie Harriman

Doran Harris

Karen Hatton

Kayla Henry

Ryan Hill

Katie Hopkins

Jennifer Hopley

Janine Hora

Cory Horseman

Grant Howard

Rachel Husband

Mallary Hyshka

Nathaniel Iglesias

Palihenage Jayatilaka

Krystal Jeffrey

Hyunjoo Jin

Mary John

Silvia Jorge

Kiranjot Kahlon

Amanpreet Kaler

Kirandeep Kaur

Manpreet Kaur

Navpreet Kaur

Ramandeep Kaur

Sandeep Kaur

Sharanjit Kaur

Sukhpreet Kaur

Chelsea Keene

Hyekyong Kim

Kelly King

Corey Knowles

Jonathan Knutti

Matthew Koop

Abigail Kosmynka

Isa Krause

Jessie Kriel

Cassandra LaBounty

Layne Labby

Kimberly Laird

Jarod Lang

Matthew Larden

Robyn Larden

Yoshan Lavoie

Hariklia Liakakos

Richard Linsley

Aidyn Lockhart

Michelle Logan

Celeste Lopez

Caitlin Ma

Allison Madsen

Wendy Maldonado

Sharon Marshman

Tamara Martin

Theresa Martins

Kenneth Mathew

Timothy Mattson

Dallas McAdam

Korena-Rae McCarthy

Bonnie McCue

Jane McKinnon

Dylan McLain

Katlin McNabb

Tiffany Mearow

Lisa Medynski

Jackelyn Metzger

Nathan Michaluk

Brylee Milhomens

Kamila Mlynczak

Roxanna Mondonedo

Dawn Mountifield

Shaquen Mundt

Akshay Naveen

Lonni Neufeld

Dylan O’Brien

Hudson Offereins

Sabrina Ollenberger

Casey Openshaw

Cara Owen

Nicholas Page

Leah Palmer

Autumn Perry-White

Angela Petrick

Sarah Phillips

Jaylee Piper

Jixy Pulikkan Joju

Atley Pynten

Ecaterina Raileanu

Talitha Reams

Agnes Rempel

Bashara Renaerts

Angela Rideout

Nicole Robinson

Karen Rodden

Alexey Romanenko

Jennifer Rondeel

Kimberly Rottluff

Calvin Sadowsky

Gurinder Saggu

Cody Sands

Harjinder Sangha

Candace Scheffer

Dore Schubert

Aashna Sharma

Sosze Shem

Hannah Sheppard

Jordan Shuman

Manpreet Sidhu

Pepper Silvester

Si Ting Situ

Susan Skidmore

Darla Skinner

Farah Slaihi

Isaac Smith

Stephen Smith

John Snelling

Apryl Soichuk

Tiffany Spahan

Maja Srndic

Kayli Stanek

Kristen Stones

Jayme Suchy

Katharine Sullivan

David Suter

Cullen Swejda

Basile Tene

Megan Theobald

Dylan Thola

Maris Thompson

Nash Thompson

Shannon Thompson

Alexandre Tremble

Jacqueline Trim

Caleb Triska

Carolyn Tuck

Letisha Vaillancourt

Jenna Vandermeulen

James Velkjar

Shelbie Waddell

Erica Wadden

Brittany Walker

Thea Walker

Jesse Walker-Hiltz

Christine Walsh

Ashley Walter

Nicole Ward

Janet Waterhouse

Juanita Wiebe

Katherina Wiebe

Paige Wilde

Rayna Wilson

Marcy Woolard

Watone Yode

Alan Carlos Yu

Michaela Yuen

