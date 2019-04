High School Rodeo Association holds second weekend rodeo in Chetwynd

FORT ST. JOHN, B.C. – The Northern B.C. High School Rodeo Association held their second rodeo of the Spring Season over the weekend for the second time in Chetwynd.

This rodeo was well attended with many participants finishing with good results.

The next High School Rodeo is May 4 & 5 in Williams Lake.

Here are the results from the April 27 & 28 Rodeo:

Junior Saddle Bronc:

Saturday: Danny Jones – 67

Sunday: Danny Jones – 67

Junior Barrel Racing:

Saturday: 1. Rylie Dowling – 15.207, 2. Fallon Jones – 15.786, 3. Twiggy Esau – 15.973

Sunday: 1. Rylie Dowling – 15.281, 2. Milanna Jones – 15.481, 3. Sienna Ghostkeeper – 15.593

Junior Ribbon Roping:

Saturday: No Qualified times.

Sunday: 1. Carson Gunderson / Mackenzie Bovee – 18.6, 2. Carson Johnson / Kerri Moat – 22.2

Junior Boys Breakaway:

Saturday: 1. Carson Johnson – 4.1, 2. Danny Jones – 5

Sunday: 1. Carson Gunderson – 3.3, 2. Carson Johnson – 7.4

Junior Girls Breakaway:

Saturday: 1. Fallon Jones – 4.6

Sunday: 1. Fallon Jones – 4.1, 2. Cashlyn Callison – 5.1, 3. Rylie Dowling – 14.3

Junior Girls Goats:

Saturday: 1. Shelby Corr – 11.6, 2. Fallon Jones – 11.7, 3. Twiggy Esau – 12.7

Sunday: 1. Sienna Ghostkeeper – 11.9, 2. Shelby Corr – 12, 3. Fallon Jones – 12.6

Junior Boys Goats:

Saturday: 1. Carson Johnson – 12.1, 2. Wyatt Bondaroff – 13.6, 3. Korbin Mills – 14.4

Sunday: 1. Carson Johnson – 13.2, 2. Wyatt Bondaroff – 14.9, 3. Korbin Mills – 16.2

Chute Dogging:

Saturday: 1. Danny Jones – 5.2, 2. Carson Gunderson – 21.1, 3. Ethan Nelson – 45

Sunday: 1. Carson Gunderson – 3.2, 2. Danny Jones – 4.4, 3. Wyatt Bondaroff – 11

Junior Pole Bending:

Saturday: 1. Kerri Moat – 22.96, 2. Rylie Dowling – 26.58, 3. Jessie Pearson – 26.63

Sunday: 1. Twiggy Esau – 21.53, 2. Kerri Moat – 23.49, 3. Milanna Jones – 27.04

Junior Team Roping:

Saturday: 1. Fallon Jones/Cashlynn Callison – 40.3

Sunday: No Qualified Times.

Senior Queen Event:

Sunday: 1. Tyler Bondaroff – 357.5, 2. Gracie Chappel – 356

Senior Saddle Bronc:

Saturday: 1. Tyrel Roberts – 73, 2. Zane Jones – 68

Sunday: 1. Tyrel Roberts – 72

Bull Riding:

Saturday: No Qualified Rides.

Sunday: 1. Brekan Loewen – 68

Senior Barrel Racing:

Saturday: 1. Aspen Wollen – 15.49, 2. Kali Clare Atkings – 15.61, 3. Destinee Ollenberger – 15.76

Sunday: 1. Rachel Moat – 15.31, 2. Destinee Ollenberger – 15.66, 3. Lauren Konashuk – 15.52

Senior Girls Breakaway:

Saturday: 1. Kali Clare Atkings – 3.2, 2. Kaitlyn Bousoon – 3.9, 3. Payden Hinton – 4.6

Sunday: 1. Hanna Pederson – 3.2, 2. Rylie Bondaroff – 3.3, 3. Kali Clare Atkings – 3.4

Senior Tie-Down Roping:

Saturday: 1. Kolt Johnson – 16.9, 2. Jesse Jones – 17.9, 3. Tyrel Roberts – 18

Sunday: 1. Ben Jackson – 10.9, 2. Tyler Pederson – 13, 3. Kolt Johnson – 15.2

Senior Girls Goats:

Saturday: 1. Hanna Pederson – 8.6, 2. Rylie Bondaroff – 9.7, 3. Rachel Moat – 9.8

Sunday: 1. Lauren Konashuk – 8.4, 2. Hanna Pederson – 8.9, 3. Rylie Bondaroff – 9.2

Senior Steer Wrestling:

Saturday: 1. Wade Roberts – 7.8, 2. Jaytin Jones – 8.9, 3. Ben Jackson – 16.2

Sunday: 1. Zane Jones – 6.3, 2. Jaytin Jones – 29.5

Senior Pole Bending:

Saturday: 1. Aspen Wollen – 21.20, 2. Payden Hinton – 21.41, 3. Hanna Pederson – 22.58

Sunday: 1. Payden Hinton – 20.65, 2. Aspen Wollen – 21.65, 3. Raea Sipple – 22.30

Senior Team Roping:

Saturday: 1. Wade Roberts / Tyrel Roberts – 7.3, 2. Tucker Esau / Jaytin Jones – 15

Sunday: 1. Tucker Esau / Jaytin Jones – 12.1, 2. Hanna Pederson/Tyler Bondaroff – 13.9, 3. Rylie Bondaroff/Tyler Pederson – 26.5