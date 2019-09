Peace Motocross Association holds year-end Annual Awards Ceremony

FORT ST. JOHN, B.C. – The Peace Motocross Association wrapped up its 2019 season on September 21 with an Annual Awards Ceremony in Grande Prairie.

During the awards ceremony, over 50 awards were handed out to racers and division champions from a total of 21 divisions and categories.

Here is a list of the 2019 PMA Trophy Winners:

Sportsmanship:

Justin Schroeder

Adam Haycock

50cc (4-6) Intermediate:

1. Bentley Banks

2. Mayson Patenaude

3. Hank Tallefer

50cc (7-11):

1. Cruz Gordon

2. Lyndon Patenaude

3. Justin Schroeder

50cc Open:

1. Cruz Gordon

2. Lyndon Patenaude

3. Hunter Stephen

65cc:

1. Drew Roberts

2. Marshall Krafczyk

3. Hunter McAstocker

Young Ladies:

1. Ebiny Conway

2. River Hockman

3. Teegan Hood

80cc (7-11):

1. Jayden Ostaszewski

2. Drew Roberts

3. Cormick McFadden

80cc (12-16):

1. Carter Roberts

2. Hunter Kromm

3. Addison Marcy

Supermini:

1st Carter Roberts

2nd Hunter McFadden

3rd Jayden Ostaszewski

Ladies:

1. Caslynd Plante

2. Hayley Wuthrich

3. Chelan Harvey

Schoolboy:

1. Kiegan Dodd

2. Dane Ketter

3. Logan Finnebraaten

Youth:

1. Spencer Cage

2. Chris Landaker

3. Dallas Taylor

MX2 Junior:

1. Tyrel Conley

2. Kiegen Dodd

3. Dane Ketter

MX2 Intermediate:

1. Brennan Voth

2. Seth Pleice

3. Logan Fowler

MX2 Expert:

1st Spencer Cage

2nd Riley Sorensen

3rd Ethan Toews

MX 3 Junior:

1. Tyrel Conway

2. Kiegan Dodd

3. Dustin Smilar

MX3 Intermediate:

1. Trentyn Calloway

2. Seth Pleice

3. Tyler Schulte

MX3 Expert:

1. Chris Landaker

2. Dallas Taylor

3. Conan Fowler

Vet Junior:

1. Peter Douglas

2. Ryan Shanks

3. Chris France

Vet Master:

1. Conan Fowler

2. Russell Fraser

3. Justin Lundstrom

40+:

1. Conan Fowler

2. Peter Douglas

3. Chris France